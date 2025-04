Boom di nozze in Comune. Corsi laici per i fidanzati

Nozze civili in aumento: Concorezzo risponde con un corso prematrimoniale, il primo di un comune in Brianza. Fidanzati a lezione con psicoterapeuta e avvocato. Dal 2015 al 2024 gli sposalizi davanti al sindaco celebrati in città sono stati 344, quelli religiosi 205. Le unioni civili (in vigore dal 2016) sono 11.

"Ci prendiamo cura delle coppie", dice Laura Della Bosca, assessora alle Pari opportunità, spiegando l’iniziativa, lanciata un mese fa anche a Milano. Ma in provincia è un debutto assoluto. Tre incontri "per prepararsi in modo consapevole" al grande passo. L’iniziativa è la risposta dell’amministrazione a un trend che ha visto negli ultimi dieci anni un progressivo aumento del numero di matrimoni civili (63% sul totale delle cerimonie). La partecipazione sarà richiesta al momento della registrazione delle pubblicazioni all’Anagrafe. Ma il corso "sarà un’occasione anche per chi è già sposato o convivente di dedicare tempo e attenzione alla propria unione", sottolinea il Municipio. Nel programma, la comunicazione emotiva tra marito e moglie, la gestione dei conflitti e le fasi della vita insieme e i diritti e doveri con un focus particolare sulla gestione economica. Le lezioni gratuite verranno organizzate due volte l’anno. "Vogliamo colmare un vuoto offrendo ai futuri coniugi la possibilità di conoscere gli aspetti legali del rapporto che hanno deciso di formalizzare – aggiunge il sindaco Mauro Capitanio – ma soprattutto di approfondire con uno psicoterapeuta gli aspetti emotivi e di comunicazione della vita a due". L’obiettivo? "Dare importanza alla coppia come nucleo famigliare e di comunità e fornire strumenti utili per iniziare la vita insieme in modo consapevole". L’invito a iscriversi è però esteso anche alle coppie già sposate o conviventi. Si tratta, infatti, di un corso che, per i temi trattati, "può essere utile anche a loro". "Chiariamo gli aspetti della relazione e anche quelli di natura economica, la differenza e le implicazioni fra comunione e separazione dei beni per esempio – chiarisce l’assessora –. I dati ci parlano di un orientamento sempre più civile nelle unioni e il corso vuole essere una risposta concreta a un bisogno reale, un passo nuovo con lo sguardo attento alla cura dei rapporti".

Per iscrizioni: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it.