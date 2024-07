Boccali alzati a Monza e Brianza . Un angolo di Baviera a Misinto e a Solaro brindano le cover band

Una si chiude, l’altra si apre: passaggio di testimone con il fine settimana in contemporanea per la festa della birra di Misinto e quella di Solaro. Da oggi a sabato le ultime tre serate di Misinto Bierfest 2024 (con appendice domenica a pranzo), per un gran finale dell’evento che da 30 anni rende noto il piccolo comune brianzolo ben oltre i confini provinciali. Ma sempre da stasera e fino a domenica 21, per poi riprendere da giovedì a domenica prossimi, torna con la 14esima edizione la Festa della Birra di Solaro firmata “Il pensiero libero“, che da quest’anno cambia nome e diventa “Beer and Sound Festival“.

Un cambio di nome che vuole sottolineare anche l’attenzione alla selezione delle band musicali che saliranno sul palco. Intanto a Misinto la festa tradizionale in perfetto stile bavarese con grande attenzione ai dettagli, dai menù tradizionali alle varietà di birra proposte, fino ai colori di allestimenti e coreografie, quest’anno impreziosite dall’allestimento dell’area “spiaggia“, prosegue con successo, accogliendo ogni sera migliaia di visitatori che trovano posto nella maxi struttura in grado di accogliere e gestire fino a 2500 coperti contemporaneamente. La Misinto Bierfest nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita della console tedesca, Susanne Welter, mentre domenica a pranzo ha celebrato l’ormai tradizionale Festa della Famiglia con oltre 400 presenze in rappresentanza di numerose associazioni di volontariato per l’assistenza ai disabili del territorio. La giornata si è aperta con la messa sotto il maxi tendone della festa e poi a seguire il pranzo con Associazione Penna Nera, Il Sorriso dell’Anima, Il Gabbiano, L’Abbraccio, Oasi di Barlassina e CLS di Saronno.

"La Giornata della Famiglia rappresenta un appuntamento fondamentale della Bierfest – ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E 20. – Quest’anno abbiamo visto una grande partecipazione, e questo non può che riempirci di orgoglio. Un grazie sentito alle associazioni, ai volontari e alle famiglie che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito". Per le ultime tre sere di festa sul palco di Misinto ci saranno Antani Project, Vaskom e, per il gran finale di sabato, il dj set di Rudy Neri con la festa di chiusura.

A Solaro il programma dell’edizione 2024 prevede i ritorni di band che nelle passate edizioni erano state apprezzatissime dal pubblico, e qualche interessante novità. L’apertura oggi è affidata a Maggese, tribute band di Cesare Cremonini, che offrirà un vasto repertorio dai LunaPop a Cremonini in solitaria, seguito domani da una seconda novità, ovvero gli EveryPlay, famosa tribute band dei Coldplay.

Sicuramente attesissimi da un anno, sabato i Big Ones, la tribute band degli Aerosmith che era già in calendario nell’estate 2023 ma la cui esibizione era stata fermata dal terribile nubifragio del 21 luglio. La domenica sera chiuderanno il primo fine settimana i Draco&TheCaves, all’insegna del rock.

In calendario per il secondo fine settimana lungo anche Negramaro e Modà proposti dalla GKB, gli Acthung Baby, tribute band degli U2, e sabato 27 luglio, con i Black Bells, tribute band degli AcDc. Gran finale affidato a The Flashover legacy col rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

"Negli anni siamo cresciuti ma non abbiamo mai perso la nostra identità e la nostra voglia di divertirci. Come sempre avremo una proposta musicale per tutti i gusti, un po’ come in cucina, dove alterniamo le specialità TexMex ai piatti tradizionali italiani" – spiegaMauro Ranieri, presidente de “Il Pensiero Libero“ -. Tutto questo è reso possibile solamente grazie al grande impegno dei nostri fantastici volontari, una risorsa inestimabile".