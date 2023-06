Bloom Kino Garten, cinema e cucina a Mezzago fino al 5 settembre

Il gusto del cinema e quello della buona cucina. Grandi film di registi italiani e internazionali, dall’Europa, dagli Stati Uniti e dall’Asia, abbinati ogni volta con speciali cene a tema, per scoprire le tradizioni culinarie del mondo, dal Marocco agli Stati Uniti passando per la Spagna e la Corea. Dodici appuntamenti da godersi nel fresco della terrazza del Bloom, con un festival che terrà compagnia ai brianzoli per tutta l’estate, da qui al 5 settembre. È la rassegna di cinema all’aperto “Bloom Kino Garten“, che prenderà il via questa sera negli spazi del centro multiculturale di via Curiel. Ogni proiezione sarà affiancata da una cena, collegata alla pellicola in programma, preparata dallo chef Kikko Freak, con una sinergia tra immagini e palato già collaudata in passato dal Bloom. E per non perdersi nulla dei film proposti le proiezioni si potranno ascoltare in cuffia, così da non essere disturbati dai rumori della strada, garantendo un audio di qualità e col volume regolabile secondo le preferenze di ciascuno.

Il sipario sull’iniziativa si alzerà oggi alle 19.30 con la cena “Sapori del Maghreb“, tra cous cous, beignets di sardine con salsa harissa e briouats marocchini. Subito dopo, alle 21.30, si potrà vedere “L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice“ del regista francese Alain Guiraudie. Si proseguirà martedì 27 con la cena “Non solo conchiglie“ e con il film “Marcel - The Shell“ di Dean Fleischer-Camp. Luglio proporrà martedì 4 “Viaggio nel crepuscolo“ di Augusto Contento, affiancato dalla cena e da un concerto di Paolo Cantù, autore della colonna sonora del film. In programma poi “Il piacere è tutto mio“ con Emma Thompson, “Prigione 77“ di Alberto Rodriguez, il coreano “Broker - Le buone stelle“ e il francese “A letto con Sartre“. Per la cena è necessaria la prenotazione anticipata, consigliata anche per le proiezioni visto che i posti sono limitati.

Il Bloom aderisce all’iniziativa Cinema Revolution sostenuta dal Ministero della Cultura: tutti gli ingressi per i film europei avranno quindi un prezzo ridotto a 3,50 euro, mentre per le pellicole extraeuropee i biglietti costeranno 7 euro, ridotto a 5 euro per gli over 65 e a 4 euro per i ragazzi under 26. In caso di pioggia la proiezione si sposterà nella sala al coperto di BloomCinema.

F.L.