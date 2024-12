Blitz in due aree occupate. Hashish e ladri di elettricità

Blitz della polizia locale di Seregno e Monza e della polizia provinciale in due aree interessate da occupazioni abusive.

In via Capitano Giulietti è stata trovata una stanza di fortuna occupata da un trentenne marocchino che si procurava energia elettrica allacciandosi abusivamente alla rete pubblica. Il personale della società Unareti è intervenuto per provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nell’area ex Parà invece sono stati trovati tre uomini, sempre marocchini, di 22, 26 e 59 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per altri precedenti. Al secondo piano dell’edificio, sono stati sequestrati 50 grammi di hashish nascosti in vari punti della struttura. I fermati sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto di energia elettrica (nel caso dell’immobile di Via Capitano Giulietti) e occupazione abusiva di immobili. Uno dei tre risultava in possesso di regolare titolo per la permanenza nel territorio nazionale mentre gli altri due risultavano destinatari di provvedimenti di espulsione.

Due uomini sono stati sottoposti a obbligo di firma come misura alternativa al trattenimento in attesa del rimpatrio, mentre il terzo è stato immediatamente rimpatriato con accompagnamento all’aeroporto di Milano Malpensa.

Questa operazione rappresenta il primo intervento nell’ambito della convenzione recentemente stipulata tra i Comuni di Seregno, Monza e la Provincia di Monza e Brianza, finalizzata alla completa collaborazione e sinergia tra i comandi di polizia locale.

Son.Ron.