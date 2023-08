Birre artigianali e passione rock a Desio: Tittoni Beer Fest

Grandi birre artigianali rigorosamente made in Italy, accompagnate dalle note di alcuni protagonisti della scena indie-rock del nostro Paese. Tre giorni per appassionati di musica e di produzioni brassicole da godersi nel fresco di un parco. Da oggi a domenica al Parco Tittoni scatterà il Tittoni Beer Fest, che quest’anno avrà per tema “Italians do it better”, una celebrazione della qualità raggiunta dai mastri birrai italiani. Ci saranno ben 24 birre artigianali diverse, tutte da scoprire, che spazieranno dal nord Italia alla Sicilia, tra bitter, stout, ipa e pils. Per l’intero weekend, dalle 18 e fino a notte, ci si potrà immergere in questo mondo affascinante.

A movimentare le serate saranno i concerti e i dj-set. Oggi Dj Henry proporrà sonorità mod e Britpop, per un viaggio nella musica inglese. Domani sul palco salirà invece Giorgieness (nella foto) la cantautrice e chitarrista Giorgia D’Eraclea, che nell’ultimo decennio si è fatta largo nel panorama indie-rock italiano grazie ai suoi brani trascinanti e passionali, pezzi che dall’ultimo album “Mostri” hanno assunto anche un tocco pop. Ad aprire lo spettacolo gli Emoji of Soul, progetto a cavallo tra soul, r&b e pop-rock. Domenica, invece, si esibiranno i piemontesi The Monkey Weather, che si muovono tra indie rock e reminiscenze britpop. Con loro l’electro-rock degli On The Moon.

Per gli amanti della musica c’è pure un altro appuntamento da segnarsi: oggi alle 21.30 la rassegna Suoni Mobili farà tappa a Villasanta, in piazzetta Cesare Pavese, col concerto “La metafisica del mantice”. A incrociarsi in un percorso tra musica sacra e profana saranno i mantici della zampogna di Giuseppe Moffa,l’organo di Roberto Olzer e la voce di Camilla Barbarito.

F.L.