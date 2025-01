Bimbi, genitori e la missione delle emozioni

Un’avventura in cui le emozioni prendono vita per aiutare la protagonista a sconfiggere la noia, riportando allegria e spensieratezza in città. Domani alle 16 al cineteatro Santa Maria di via Segramora, a Biassono sarà proposto il musical per bambini “Missione emozioni“, interpretato dagli attori della compagnia Soia Spettacoli. La storia è ambientata nella vivace città di Arcoluna, accanto al più grande Lunapark del mondo: qui regna il divertimento, fino all’arrivo del nuovo sindaco, il signor Grigio, deciso a chiudere il parco per rendere la città più austera e sicura. Melody, bambina costretta a vivere in questo mondo grigio, riceverà la visita di cinque emozioni, ossia Gioia, Rabbia, Disgusto, Paura e Tristezza, che le faranno capire la loro importanza. Sull’onda di questa scoperta, con l’aiuto degli amici farà riaprire il Lunapark, restituendo allegria alla città. Biglietto d’ingresso da 6 a 8 euro per i bambini, da 10 a 12 euro per gli adulti.

F.L.