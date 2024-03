Bilancio a gonfie vele. Una scuola elementare e una casa di riposo:. Capitanio traccia la linea

Dalla nuova scuola elementare in via Ozanam, alla casa di riposo: l’amministrazione di Concorezzo traccia il bilancio di fine mandato, "22 milioni di opere in 5 anni, 8 dei quali in arrivo da bandi regionali ed europei". Sono i primi numeri sui quali puntano il sindaco Mauro Capitanio e i suoi assessori in vista della corsa elettorale alle amministrative di giugno, le candidature non sono ancora ufficiali, ma il bigliettino da visita, invece, sì. È stato un quinquennio complicato "per i due anni di pandemia", un’esperienza che ha imposto non solo al governo di casa di aggiustare il tiro e cambiare rotta per parare i colpi del Covid e delle conseguenze che si è portato dietro.

Una scommessa vinta, secondo il centrodestra, alla guida del Comune. Un punto di vista "suffragato dai dati", "abbiamo incrementato del 99% gli accertamenti per il recupero dei crediti che dal 2019 al 2023 hanno portato nelle casse municipali 2,7 milioni", un tesoretto che è andato ad alimentare i 6 milioni complessivi di avanzo, "frutto anche della spending review". Mezzo milione "di contributi sociali sono stati erogati tramite bandi a cominciare da quello per gli affitti", mentre i residenti oggi sono 16mila 29, per la prima volta "i concorezzesi hanno superato un’altra importante soglia"; 908mila chili di rifiuti in meno l’anno raccontano l’impegno sul fronte della lotta al cambiamento climatico "grazie all’introduzione dell’ecuosacco", "l’abbattimento del secco è stato più del 50%".

Mentre sono 361mila i litri di acqua forniti dalle Casette nel 2023 "con un risparmio per le famiglie di oltre 61mila euro, 37mila chili di CO2, 29mila euro di smaltimento bottiglie evitati". E per il 2024 le stime sono in crescita, 550mila litri di acqua alla spina erogata dai rubinetti pubblici con quasi 94mila euro di risparmio per gli abitanti e abbattimento di CO2 di 56mila chili. "Sono stati cinque anni intensi, unici, difficili e bellissimi - dice il primo cittadino -. Con un lavoro di squadra, insieme alla Giunta, ai dipendenti comunali e alle associazioni, abbiamo indirizzato il Comune su logiche professionali con obiettivi, studio e ottimizzazione dei processi. Una modalità vincente della quale non possiamo che essere davvero soddisfatti".