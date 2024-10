In tasca aveva mezzo etto di hashish: a Biassono denunciato un 26enne tradito dal suo nervosismo

Biassono (Monza e Brianza), 22 ottobre 2024 – Aveva più di mezzo etto di hashish. Nella mattinata di mercoledì scorso, i carabinieri della stazione di Biassono hanno denunciato un 26enne turco, residente a Monticello Brianza, in provincia di Lecco, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari, giunti in via Volta a Biassono, hanno notato un’autovettura di piccola cilindrata con tre giovani a bordo, che ha destato la loro attenzione. Si trattava di una macchina evidentemente già nota agli investigatori, che hanno deciso di vederci più chiaramente. Hanno quindi proceduto al controllo degli occupanti, il cui atteggiamento, connotato da preoccupazione e nervosismo, ha insospettito i carabinieri. Per questo motivo, a seguito dell’attività di identificazione, è stato dato corso a un’immediata perquisizione, durante la quale è stato rinvenuto nelle tasche del solo 26enne, un involucro che conteneva circa 53 grammi di hashish. Il ragazzo è stato conseguentemente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, titolare del procedimento. La sostanza stupefacente, è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.