Beve e guida Maxi multa

Un 23enne segnalato alla prefettura come habitué della droga e una patente ritirata a un 27enne al volante dopo aver alzato il gomito. Per lui anche una multa di 1.027 euro. È il bilancio di una nuova batteria di controlli dei carabinieri sulla malamovida a Vimercate. Verifiche a tappeto della Compagnia cittadina con l’aiuto dei colleghi di Desio e di Monza per un totale di 12 militari in campo che sabato sera hanno passato allo scanner il popolo della notte. Al loro fianco anche il cane Mitch dell’unità cinofila di Casatenovo. È stato proprio l’agente speciale a fiutare nelle tasche dello studente poi segnalato 4 grammi di hashish, altre due dosi erano state gettate in una fioriera in zona ex Bassetti, cuore della vita notturna in città. In tutto sono state fermate 70 persone, 20 macchine e passati al setaccio tre locali, negli esercizi, tutto in regola. Bar.Cal.