Bevande in vetro e in lattina vietate a Desio: ordinanza del Comune

Niente bottiglie di vetro e lattine in giro per Desio dalle 16 di oggi fino alle 7 di lunedì. Lo ha deciso il Comune di Desio con una ordinanza firmata dal sindaco Simone Gargiulo, per evitare pericoli nei giorni della festa patronale. È vietata dunque la vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine nel centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato "a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare i comportamenti di irresponsabilità e intemperanza, che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne". Pertanto, i titolari o gestori di esercizi pubblici hanno il divieto di vendere, in loco o per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in vetro e lattina di qualsiasi forma o dimensione. Per i trasgressori è prevista una multa da 25 a 500 euro.