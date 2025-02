“Bestie di carta“ al teatro San Carlo

Diverbi tra ragazzi, subito risolti, che diventano però il pretesto per lotte furibonde tra genitori. Occasioni in cui gli adulti danno sfogo a frustrazioni, rabbie e incomprensioni, come bestie feroci, ma bestie di carta che si accartocciano sotto la loro stessa fragilità. È la situazione messa in scena dallo spettacolo teatrale “Bestie di carta“, scritto e diretto da Omar Mohamed, che sarà anche uno fra gli attori sul palco: verrà proposto sabato alle 21 al Teatro San Carlo di Muggiò, in via San Carlo, dalla Compagnia Gost. L’opera vuol far riflettere su come i genitori siano di esempio ai figli, ma pure come da loro potrebbero imparare se li osservassero meglio, mettendo da parte ipocrisie, rancori e arroganza. Biglietto d’ingresso 10 euro, info e prenotazioni allo 338 7420786 oppure scrivendo a concorsoteatralecittadimuggio@gmail.com.

F.L.