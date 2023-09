Lentate, coltellate al vicino perché bestemmia durante la cena in cortile: denunciato

Lentate sul Seveso (Monza) – Un violento litigio innescato dall’alcol durante il quale erano volate bestemmie che avevano alimentato la rabbia di uno dei due contendenti, un 44enne con una lunga lista di precedenti penali ma anche fervente credente, sfociata infine in due coltellate al rivale, un 60enne di origine campana. Le indagini dei carabinieri di Lentate sul Seveso (Monza) hanno portato ora alla denuncia del 44enne per lesioni personali gravissime.

La cena e la lite

I fatto risalgono alla sera del 23 giugno scorso: il 44enne si era recato a Lentate per salutare la madre che non vedeva da lungo tempo e, nell'occasione, si era fermato a cena nel cortile condominiale, insieme ai vicini di casa. Durante la serata uno dei vicini, il 60enne poi rimasto ferito, a causa della smodata quantità di vino bevuto, aveva cominciato ad alzare i toni della conversazione bestemmiando platealmente davanti a tutti i commensali, compreso il 44enne il quale, a sua volta molto devoto, gli aveva chiesto a più riprese di smettere.

Spuntano i coltelli

Ne era scaturita una discussione che aveva portato i due a tirare fuori i coltelli. I due erano stati bloccati dagli altri commensali, ma il 44enne era riuscito comunque a divincolarsi e a colpire il rivale con due fendenti per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Il lungo curriculum criminale

L’uomo è stato arrestato a Merate (Lecco). Attualmente si trova in carcere per scontare 10 anni e 9 mesi di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per reati commessi in tutta la Brianza tra il 2009 e il 2017 quali mancato rispetto degli obblighi della sorveglianza speciale, possesso e fabbricazione di documenti falsi, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato chiavi o grimaldelli, truffe e frodi informatiche, ricettazione, rapina e lesioni personali.