"Besana in Brianza: 17 multe in un mese grazie al vigile ecologico"

Diciassette multe in un mese di attività: è iniziata a spron battuto l’attività del vigile ecologico nel territorio cittadino. Ognuno dei colpevoli dovrà pagare la sanzione di 200 euro, così come stabilito dal regolamento di polizia urbana. "Abbiamo sempre dedicato particolare attenzione all’attività anti-degrado - racconta il sindaco Emanuele Pozzoli -. Abbiamo provato a introdurre anche l’utilizzo delle fototrappole, che hanno permesso sì di sanzionare qualche incivile, ma non hanno mai portato a questi risultati. Con l’introduzione del vigile ecologico, invece, la svolta: in un mese abbiamo ottenuto risultati senza precedenti". Il servizio è svolto in modo efficace da Gelsia Ambiente. Sei persone si muovono sul territorio per individuare rifiuti abbandonati, cestini stracolmi perché non utilizzati correttamente, oppure sacchi conferiti in modo erratom con l’inserimento di rifiuti non consentiti o esposti nei giorni sbagliati. "I vigili ecologici - aggiunge Pozzoli - intervengono anche a chiamata, quando abbiamo particolari segnalazioni. Cercano di individuare il responsabile, poi trasmettono tutti gli atti e le fotografie alla nostra polizia locale per la sanzione. Oltre a questa attività, tuttavia, permettono anche di intervenire con Gelsia Ambiente per la pulizia delle aree e il ripristino del decoro". Dall’inizio di maggio le sanzioni emesse sono già 17: riguardano 14 cittadini (che provengono soprattutto da altri Comuni, probabilmente in transito per raggiungere il luogo di lavoro), due condomini e una azienda. "Il servizio ci viene a costare 14mila euro all’anno - conclude Pozzoli - ma sono spesi bene. Ora c’è il pieno controllo del territorio e un maggiore decoro. Con queste prime sanzioni incassiamo già 3.400 euro: il servizio si paga da solo".