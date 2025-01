Benigni e Troisi in dialetto brianzolo

Una versione teatrale in dialetto brianzolo dell’esilarante, celebre film di Roberto Benigni e Massimo Troisi “Non ci resta che piangere“. È lo spettacolo dal titolo “Kaput Mundi“, che verrà portato in scena sabato alle 21 sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone: a interpretare il testo, liberamente ispirato alla pellicola di Troisi e Benigni in occasione dei 40 anni dalla prima uscita nelle sale, ma riscritto completamente nel vernacolo della Brianza, saranno gli attori della compagnia di cabaret teatrale I Cinque Cereali. L’ingresso sarà a offerta libera con scopo benefico: tutto il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività dell’Ospedale Social Health Center in Togo.

Per gli amanti del teatro dialettale ci sarà poi presto un’altra occasione di divertimento: a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria, verrà proposta una rassegna in 4 appuntamenti con spettacoli in brianzolo. L’iniziativa partirà nelle prossime settimane ma già da oggi si possono acquistare gli abbonamenti, prenotando così i posti: i carnet sono in vendita attraverso la biglietteria online www.cineteatrobiassono.org/ticket, con costi dai 34 ai 52 euro. La rassegna, dal titolo “DialettiAmo“, si terrà la domenica alle 16.30 e sarà un viaggio fra tradizione e innovazione.

F.L.