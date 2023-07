Battute e polemiche Francesco Salvi e i “politici maiali“ "Insulto alle istituzioni"

di Alessandro Crisafulli

I politici definiti "maiali". Ripetutamente. Sia quelli in carica, in città, sia l’ex sindaco. Per divertire il pubblico, secondo gli organizzatori. "Un episodio lesivo della dignità delle istituzioni", invece, per l’opposizione di centrosinistra. La performance di Francesco Salvi (nella foto con il sindaco Simone Gargiulo) è andata in scena l’altra sera sul palco di Piazza Conciliazione, durante i Mercoledì di Desio, davanti a migliaia di persone. E ha scandalizzato il Partito Democratico, che ha messo nero su bianco una interrogazione urgente che verrà discussa nel consiglio comunale di giovedì. "Durante i cosiddetti ‘Mercoledì tematici’ organizzati dall’amministrazione comunale con quasi 40mila euro – sbotta l’ex vicesindaco Jennifer Moro – è andata in scena, dal palco di piazza Conciliazione e finanziata con i soldi dei cittadini, una performance deplorevole volta a svilire le istituzioni che rappresentiamo. Siamo sconcertati dalla poca considerazione che questa Amministrazione riserva al ruolo istituzionale che ricopre. Non solo si è lasciata paragonare ai maiali, ma ha anche lasciato che la stessa sorte toccasse all’ex sindaco Roberto Corti. Il tutto tra una risata e l’altra. Con il sindaco che, sui social, ha definito la serata divertente".

Il primo cittadino, al momento, non intende replicare alle accuse. "Pensiamo che le massime cariche cittadine debbano tutelare l’istituzione che rappresentano e con essa tutti i suoi rappresentanti – prosegue Moro –. Auspichiamo che episodi del genere non accadano mai più e che l’amministrazione metta in campo tutte azioni necessarie a prevenire fenomeni di malcostume come quello". Per questo è stata protocollata l’interrogazione urgente: "In quella performance – è scritto – sono state utilizzate, nei confronti delle massime cariche istituzionali cittadine, epiteti quali “maiale ecologico“ e “maiale titolare“; l’assessora presente è stata appellata come “maiale decorativo“; l’ex sindaco è stato paragonato all’attore con la maschera da maiale che “si sta riposando e gli è venuta la pancia“".