Basta furbetti del telefonino. Tornano gli agenti motociclisti

È stato ripristinato il Nucleo Motociclisti della polizia locale di Cesano Maderno, che è tornato a operare sulle strade della città muovendosi su due ruote con la possibilità di effettuare interventi rapidi su vari fronti nel corso della giornata. Gli agenti motociclisti sono dotati di due motocicli Honda Transalp già in dotazione al Comando e completamente revisionate e rimesse in condizione ottimale per la riattivazione del servizio di polizia locale. "L’attività del Nucleo Motociclisti incrementerà la velocità di intervento della polizia locale in situazioni critiche ed estenderà la capacità di pattugliamento anche a luoghi usualmente più difficili da raggiungere con pattuglie auto-montate" spiegano dal Comune. Verrà anche intensificata l’azione di contrasto alle violazioni alla circolazione stradale da “guida distratta“ (uso improprio del telefono cellulare alla guida) e il mancato uso delle cinture di sicurezza, anche e soprattutto in ambito di trasporto minori. Il ripristino del nucleo motociclisti segue gli interventi effettuati negli ultimi mesi per il potenziamento dei servizi di polizia locale. In particolare la presenza di operatori in servizio è stata estesa nella fascia serale e notturna, grazie all’aumento dell’organico, che nell’ultimo anno e mezzo è passato da 14 a 23 operatori complessivi.

Sono stati istituiti anche servizi di pattugliamento specifico della stazione ferroviaria. Uno speciale protocollo contro la “movida molesta“ è stato introdotto nelle scorse settimane al fine di contrastare fenomeni di disturbo, mentre il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato lo scorso febbraio, prevede anche “aree a tutela maggiorata“ come la stazione, le piazze e i monumenti dove, in caso di violazione accertata, scatta l’ordine di allontanamento per 48 ore (cosiddetto Daspo urbano).

Ga.Bass.