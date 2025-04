Basta freddo a scuola. Anzani, missione compiuta

Scuola primaria Anzani: stop a umidità, freddo e muffe. Si è svolta ieri la presentazione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria della scuola primaria di via Correggio 27, nel quartiere Cederna. Rimessi a nuovo gli infissi, con un risparmio energetico del 30%. "Finalmente non soffriamo più il freddo", ha detto la dirigente Anna Cavenaghi, ricordando che fino allo scorso anno le maestre venivano a scuola con il termometro. I lavori di efficientamento energetico, dal valore di 800.000 euro, hanno riguardato tutti i blocchi ospitanti le aule, la palestra, il Centro diurno disabili di via Gallarana, posti all’interno del plesso Anzani. Sostituiti i serramenti esistenti (a eccezione dei soli corridoi), con nuovi infissi ad alte prestazioni energetiche, i cassonetti e gli avvolgibili/tapparelle in Pvc, garantendo un elevato isolamento termico dell’immobile. Sono stati inoltre realizzati interventi edili, anch’essi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza dell’intera a struttura: in particolare la realizzazione di contro-murature in aderenza alle pareti perimetrali, con l’interposizione all’interno di pannelli isolanti. Sono stati inoltre sostituiti tutti i davanzali esistenti di lamiera con nuovi in marmo “non passanti”, così da eliminare il ponte termico.

Gli interventi hanno riguardato anche la tinteggiatura degli ambienti interni – aule, corridoi, laboratori, mensa, segreteria, palestra – e il ripristino delle facciate esterne fino alla linea dei nuovi infissi. La scuola Anzani è un edificio scolastico storico per il quartiere Cederna. Realizzata tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, la struttura si sviluppa su un unico piano e si articola in sei blocchi collegati tra loro da corridoi interni. Sorge su un lotto di oltre 16.000 metri quadri e accoglie 320 alunni. "Con il completamento di questi lavori – affermano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti – restituiamo al quartiere una scuola più sicura, efficiente e accogliente, grazie a migliorie interne ed esterne che permetteranno a studenti, docenti e personale di frequentare un ambiente di maggior qualità. Si tratta di un tassello del più ampio sforzo di attenzione nei confronti dei 103 edifici scolastici, che restano tra le priorità dell’amministrazione".