Basilico bis, avanti tutta "Giunta tra una settimana"

Contento per la crescita del consenso, un po’ deluso per il calo dei votanti, Andrea Basilico ha festeggiato la rielezione lunedì sera con una cena insieme a tutta la squadra, ma ieri mattina era di nuovo in ufficio, in Comune per riprendere il lavoro solo momentaneamente sospeso prima del weekend elettorale.

"Ci sono moltissimi fascicoli aperti, abbiamo dei finanziamenti importanti da sfruttare al meglio, non c’è tempo da perdere", racconta all’indomani della conferma con quasi il 73% dei consensi. "I cittadini ci hanno premiati apprezzando il modo di fare nuovo che abbiamo portato in Comune 5 anni fa, puntando più sulle cose concrete e sulle soluzioni rapide che non su tanti discorsi teorici. È disarmante però l’astensionismo in forte crescita, dobbiamo trovare il modo di coinvolgere i giovani, noi ne abbiamo portati diversi in squadra dai quali mi attendo tante proposte nuove, un approccio moderno e originale su diversi temi".

La nuova squadra? "Abbiamo chiesto un voto per la continuità, perciò tendenzialmente ripartiremo con una impostazione molto simile, anche se onestamente in queste ore non abbiamo ancora fatto valutazioni specifiche sui nomi per gli assessori. Posso dire che, come nel precedente mandato, i nomi per la composizione della nuova giunta saranno scelti nella squadra che ha partecipato alle elezioni. Nel primo mandato ho nominato solo 3 assessori per questioni di contenimento dei costi, ora faremo delle valutazioni anche su questo, alla luce anche delle nuove norme sulle indennità di carica, perché non nascondo che oggi avere un assessore in più in squadra a dare una mano, non sarebbe male". Accordi con gli alleati di Forza Italia (presente nel simbolo) o con Fratelli d’Italia (senza simbolo ma con candidati di riferimento in lista)? "Non c’è alcun tipo di accordo sui posti da assegnare in giunta", rimarca Basilico. Primo consiglio comunale da convocare, secondo la norma, entro il 5 giugno: "Ma conto di anticipare i tempi, nominando la giunta entro la prossima settimana per poter farlo per la fine di maggio, magari in piazza per coinvolgere di più la gente", conclude il sindaco Basilico.

Ga.Bass.