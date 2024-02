Barman si diventa. Ecco come fare

Un corso gratuito per barman-bartender certificato con assunzione. È quello promosso da Micro Onda Group rivolto a disoccupati o inoccupati che intendono diventare dei professionisti nel mondo della miscelazione e hotellerie a Monza e in Brianza, con specializzazione in ambito linguistico. Requisiti per frequentare gratis: età compresa fra 18 e 55 anni compiuti, residenza o domicilio in regione Lombardia, disoccupato o inoccupato da almeno due settimane, non essere iscritto a nessun corso di formazione, essere in possesso della patente B. La formazione ha come obiettivo la qualificazione di chi intende lavorare in pubblici esercizi alimentari in ambito ho.re.ca. Tutto il percorso è completamente gratuito con garanzia di colloqui lavorativi e per i migliori classificati l’inserimento professionale attraverso agenzie del lavoro accreditate. I moduli didattici prevedono: diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs.81/08, il protocollo Haccp, sala e galateo, barman & cocktail art, inglese, comunicazione e customer service, digital marketing e management. La durata complessiva è formata da 4 ore di orientamento e 120 ore formative in presenza per lavorare in qualità di commissario di sala, barman o bartender e front office nel settore hospitality. Al termine del percorso, dopo superamento dell’esame sarà rilasciato un certificato riconosciuto a livello internazionale. Tutti i dettagli del programma di formazione e relativi calendari sono disponibili contattando direttamente il centro di formazione Micro Onda Group al numero 0331731389.

Veronica Todaro