“Dear Claudio Trenta…”, la lettera di un irlandese al pensionato multato che ripara le buche: lo faccio anche io

Barlassina (Monza e Brianza) – Fergus Owens è un coscritto di Claudio Trenta, 72 anni e gli ha scritto dall’Irlanda per fargli sentire la sua vicinanza e confessargli che anche lui ripara le buche in strada, ma lo fa di sera, di nascosto, soprattutto da sua moglie. "Messaggi ne ho ricevuti tantissimi, anche dall’estero, tramite Messenger, ma questo è davvero speciale perché è arrivato su un foglio di carta scritto a mano", racconta Trenta, la cui vicenda della multa per avere riparato una buca in strada ha fatto letteralmente il giro del mondo tramite i siti online.

La busta con l’indirizzo “Barlassina-Lombardy-Italy“, i francobolli, il timbro postale Eire e all’interno un foglio bianco interamente scritto a mano, con una calligrafia chiara e ben comprensibile. "Non parlo italiano, tuttavia voglio darti il mio incoraggiamento. Anche io ho riparato alcune buche stradali nella mia zona perciò sento che abbiamo qualcosa in comune – scrive Fergus –. Nel mio caso non ho detto a nessuno che riparo le buche in strada, lo faccio quando ci sono poche persone in giro. Nemmeno mia moglie sa che riparo le strade. In genere uso un bitume a presa rapida e lo faccio in tarda serata quando non c’è traffico e poi vado a vedere al mattino se è tutto a posto".

Questa la confessione del “Trenta irlandese“ che vive in un piccolo centro rurale immerso nel verde, una trentina di chilometri a nord di Dublino. Da Oltremanica la sintesi della vicenda: "You challenged the bureaucracy, when it only takes few minutes to fix the hole", hai sfidato la burocrazia quando ci vogliono pochi minuti per riparare una buca. La lettera si conclude ribadendo che dall’Irlanda Fergus fa il tifo per Claudio e che gli piacerebbe sapere come andrà a finire la sua vicenda. Al momento, Trenta, non ha pagato la multa da 862 euro emessa dal Comune di Barlassina e ha presentato ricorso al Giudice di pace di Monza. "Intanto ho notato che in questi giorni il Comune ha riparato diverse buche".