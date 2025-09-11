Bar e passerella. Gloria in finale a Miss Italia

Ci sarà anche una brianzola alla finale del concorso Miss Italia 2025: si tratta di Gloria Confalonieri, 24 anni, originaria di Carugo, che sarà infatti tra le protagoniste della serata grazie anche alla fascia di Miss Sport Givova Lombardia conquistata nella fase preliminare del concorso svoltasi a Muggiò.

Una ghiotta opportunità di mettersi in evidenza per la bellissima Gloria, mora e occhi castani che abita nella piccola cittadina brianzola assieme ai genitori Massimiliano e Rafaela e alla sorella Chiara: "Non mi sarei mai aspettata questo risultato - ha ammesso Gloria Confalonieri - e di partecipare a questo evento. Sono naturalmente molto emozionata.

Sarò comunque me stessa anche sul palco. Devo ringraziare tutta la mia famiglia e il mio fidanzato Riccardo che mi hanno sempre sostenuta".

Dal bancone alla passerella per Gloria Confalonieri molto conosciuta a Giussano dove lavora come barista al Suite Cafè di Paina, uno tra i locali più gettonati della piccola frazione.

"Siamo tutti molto contenti - ha affermato la titolare Patti Verì’ con le altre colleghe Tiziana Zanegro, Daniela Giussani, Serena Negro e Romana Pellegatta - che Gloria sia riuscita a raggiungere questo traguardo.

È una ragazza bella e solare. Tutti i clienti del nostro bar fanno il tifo per lei!".

Gigi Baj