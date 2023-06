Bar del cuore, chi ha vinto? Il trionfo del Saint di piazza Duomo a Monza. La classifica

tre mesi. Alla fine il Saint, andato in fuga fin dai primi giorni, ripreso e superato dal Qualunquemente proprio nelle ultime settimane, è riuscito ad avere la meglio.

Il contest lanciato dal Giorno in collaborazione con Confcommercio Unione commercianti di Monza e circondario, è stato vinto da Saint di piazza Duomo con 5.907 punti. Un bel bottino, ottenuto grazie ai clienti lettori che hanno ritagliato ogni giorno il coupon a punteggio variabile a sorpresa pubblicato sulle pagine del nostro giornale.

Piazza d’onore per Qualunquemente: il locale di via Bergamo che per un paio di settimane è stato maglia rosa si è fermato a 4.323 punti. Terzo classificato il bar Biassoni di Lissone, un’istituzione nella zona, con 2.192 punti.

Seguono Caffè della Posta e Tik & Tak, sempre di Monza, il Pasnù di Lissone e il Giardino del tempo a Villasanta. E poi la bottega di Ale (Monza), Ultima spiaggia (Villasanta), Bar L’angolo (Lissone), The King Coffee di Macherio, Il forno dei Colombo di Monza, Green Bar Muggiò, Bar del Centro di Monza, la new entry Astor bar di Monza e il Caffè della piazza, sempre di Monza. Fuori classifica il Bar Giuan di Usmate Velate, che pur non facendo parte dell’area interessata dal contest, si è divertito a giocare con noi, portando in redazione tagliandi per ben 688 punti.

Domenica mattina alle 9.30 in piazza Trento e Trieste la festa con tutti i partecipanti e la targa ricordo per i vincitori nella cornice del Motor show.