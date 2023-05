Bar del cuore, il Saint c’è Inseguitori agguerriti

Quattro nuove entrate cambiano radicalmente la classifica del contest del Giorno “Al bar come a casa tua“.

Mentre il Saint di piazza Duomo, nel cuore di Monza, resta saldamente al comando con 840 punti, rappresentando in questo momento l’unica certezza del gioco, entra di prepotenza nei panni dello sfidante il bar Biassoni di via IV novembre a Vedano al Lambro.

Con 672 punti il locale della signora Silvana si candida ad insidiare la prima posizione.

Dal 1881 il locale nato come osteria in un convento degli Umiliati con il suo glicine di 300 anni è il punto di riferimento della cittadina alle porte di Monza. Si prepara una sfida avvincente per la testa della classifica.

Al terzo posto della hit parziale c’è il Caffè della Posta, in via Rota a Monza: un’altra nuova entrata con 391 punti raccolti ritagliando i tagliandi che vengono allegati ogni giorno al nostro quotidiano. Lo gestisce Fabio Meroni, da oltre 20 anni dietro il bancone con la moglie scrittrice Mariagrazia e con la sorella Viviana. Entra in gioco con 290 punti anche un locale di Villasanta, “Il giardino del tempo“, in via Mazzini 13, piazzandosi al quarto posto della graduatoria provvisoria. Scende invece dalla seconda alla quinta posizione il Pasnù di via Carducci a Lissone, che ha totalizzato nell’ultima classifica 156 punti.

Il Tic & Tak di via Cavallotti a Monza è sesto (nella precedente classifica era terzo) con 134 punti. Seguono il Bar del Centro a Monza (piazza Trento e Trieste), 109 punti, La Bottega di Ale di via Prina, sempre a Monza (96 punti) e il Forno di Colombo in via Cavallotti a Monza (72 punti). Al decimo posto c’è una nuova entrata: è l’Ultima spiaggia, altro locale di Villasanta (piazza Sant’Alessandro), che entra in gioco con 60 punti.

Continua a macinare punti e tagliandi preziosi, anche se da Usmate Velate fa una gara in solitaria (il contest è nato in collaborazione con Confcommercio Unione commercianti di Monza e circondario, quindi con un confine territoriale preciso), il Bar Giuan, che si è aggregato al gruppo con grande simpatia, riuscendo finora a presentare in redazione tagliandi per ben 310 punti.

Il gioco intanto prosegue fino a giugno. La classifica inizia a farsi incandescene e pubblicheremo quindi i risultati ogni settimana, preferibilmente il giovedì. Continuate quindi a raccogliere i tagliandi preziosi, ritagliandoli dalle pagine del nostro quotidiano, per spingere avanti il vostro bar del cuore.