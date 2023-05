Il bar del cuore tra sorrisi e coupon: la sfida del contest aggiornata all’ultimo punto

Continua ad aggiornarsi la classifica del contest del Giorno “Al bar come a casa tua“. Il Saint di piazza Duomo a Monza mantiene saldo il comando aggiungendo altri 600 punti in una sola settimana, ma il Bar Biassoni di Vedano continua a fare il pieno di coupon superando quota mille. Sul terzo gradino (provvisorio) del podio arriva il Qualunquemente, che ha raccolti i suoi 914 punti con gli affezionati della via Bergamo di Monza.

Ma il gioco proseguirà fino a giugno. La classifica, quindi, è tutt’altro che chiusa. C’è ancora tempo per insidiare i piani alti grazie ai coupon che ogni giorno pubblicheremo sul nostro giornale e che, quotidianamente, riservano diversi punteggi per rendere ancora più avvincente e incerta la conta dei punteggi. Sarà Confcommercio Monza e Circondario a raccogliere la “dote“ di tagliandi e a preparare, ogni settimana, la classifica provvisoria. Il prossimo appuntamento sarà dunque giovedì prossimo sulle pagine del Giorno.

Continuate quindi a raccogliere i tagliandi preziosi, ritagliandoli dalle pagine del nostro quotidiano, per spingere avanti il vostro bar del cuore dove ogni giorno si entra per un caffè, un panino o semplicemente per quattro chiacchiere e un sorriso.