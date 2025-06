Banco vuoto da 40 giorni: lettera al prefetto

Sono passati più di 40 giorni dalle dimissioni del consigliere comunale Marco Cardia e ancora non è stato convocato il Consiglio comunale per procedere alla sua surroga, per questo motivo Daniele Cruccu, già candidato nella lista d’opposizione di cui faceva parte lo stesso Cardia, ha deciso di scrivere al prefetto per segnalare l’anomalia. La legge infatti dispone che "il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari".

"Ad oggi, a distanza di oltre 30 giorni – scrive Cruccu al prefetto – non è stato ancora convocato il Consiglio comunale per la surroga e la conseguente convalida del nuovo consigliere. Questa mancanza di tempestività ha di fatto lasciato senza rappresentanza diretta ben 176 cittadini, che avevano espresso la propria preferenza verso il consigliere dimissionario, e ha privato la minoranza di una voce fondamentale all’interno dell’organo consiliare". L’iniziativa di Cruccu (che comunque non sarebbe il subentrante in consiglio, in quanto prima dei non eletti è Katia Re) è autonoma e slegata dall’azione della lista di cui faceva parte, oggi disgregata in consiglio in 2 gruppi distinti e con 3 differenti appartenenze politiche.

Il presidente del Consiglio comunale, Luca Cattaneo, ha rivelato che sulla questione c’è anche una interrogazione presentata dalla Lega a cui ha dato risposta scritta il segretario comunale, ma in ogni caso "l’iter di convocazione del Consiglio comunale è già stato avviato, con la convocazione della conferenza dei capigruppo. Il consiglio si svolgerà entro la metà di giugno, il termine indicato dalla normativa non è perentorio, abbiamo atteso di avere altri punti all’ordine del giorno per non fare una convocazione specifica solo per la surroga".

Ga.Bass.