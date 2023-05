Bambini con Anas ambasciatori della sicurezza

I ragazzi della scuola primaria Salvo D’Acquisto ambasciatori della sicurezza stradale con Anas. Ieri una delegazione di Anas Lombardia ha premiato i bambini della quinta C della scuola primaria Salvo D’Acquisto di Monza, con l’attestato di “Anas Ambassador”. Durante l’incontro è stato ripercorso il libro illustrato per bambini “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” (di Rosalba Troiano, editrice Giunti) volto a sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale, letto dai bambini durante l’anno. Giancarlo Luongo, responsabile dell’Area Nuove Opere di Anas Lombardia, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e polizia stradale di Monza hanno spiegato ai ragazzi l’importanza del rispetto delle norme stradali. "Durante il lavoro in classe nell’ambito di educazione civica e riflessione sulla sicurezza stradale - racconta la maestra Lucia Pellegrini - i ragazzi hanno chiesto come funziona la manutenione di strade e gallerie, come si diventa tecnici Anas ed episodi di salvataggio di animali". Il volume ricorda l’istituzione, nel 1830, della figura del cantoniere, manutentore e controllore di un ‘cantone’ della strada (circa 4 chilometri).

Nico il cantoniere è il protagonista del libro, come garante di sicurezza di chi percorre le strade. Il progetto nasce per sensibilizzare i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, protagonisti delle strade come pedoni, ciclisti e futuri automobilisti e motociclisti. Si rievoca il passato, ricordando la figura degli “stradini”, delle divise che si utilizzavano; il presente, con tecnologie all’avanguardia, anticipando il futuro delle auto senza conducente.

C.B.