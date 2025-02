Baby bullo scatena il caos a scuola. Spruzza spray al peperoncino: paura e malori per nove studenti

Momenti di paura e preoccupazione ieri mattina alla scuola media “Fermi” di Albiate, dove uno studente ha spruzzato spray al peperoncino, causando il panico tra i presenti. L’episodio si è verificato intorno alle 8.30 nel plesso scolastico di viale Rimembranze. Lo spray urticante ha colpito in particolare nove studenti, di età compresa tra gli undici e i tredici anni, provocando bruciore agli occhi, lacrimazione e tosse. Altri giovani hanno accusato lievi fastidi agli occhi e tosse. Scattato l’allarme, la dirigenza scolastica ha immediatamente allertato il 118 e avvisato i genitori degli studenti coinvolti. Sul posto sono subito intervenuti in codice rosso i soccorsi con la Croce Bianca di Besana e l’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Fortunatamente, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, nessuno dei ragazzini ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Le lezioni sono poi riprese regolarmente, ma l’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica. La dirigenza scolastica prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente responsabile, mentre i genitori sono pronti a far sentire la propria voce. Questo grave atto di bullismo non resterà sicuramente impunito.