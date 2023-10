Aveva cinquanta dosi di coca, la fuga è breve

I carabinieri hanno arrestato un cavallino della droga. Aveva 50 dosi di cocaina in pronta vendita e 30 grammi di hashish. Lo hanno fermato l’altro giorno a Civate. È un cinquantenne. I militari della Compagnia di Lecco lo hanno intercettato durante un posto di controllo in via del Ponte: difficile stabilire se si tratti di fortuna, o, come pare più probabile, se lo stessero aspettando al varco a colpo sicuro. In ogni modo i carabinieri gli hanno intimato l’alt, mostrandogli la paletta e invitandolo ad accostare. Lui inizialmente sembrava intenzionato a collaborare, come un qualsiasi automobilista modello, ma di scatto, ha aperto la portiera dell’auto ed è scappato di corsa a piedi. Non è andato molto lontano: i carabinieri di pattuglia lo hanno inseguito, raggiunto e poi placcato. Addosso aveva 50 dosi di cocaina, dal valore al dettaglio di 4mila e passa euro e altri 30 grammi di hashish ancora da tagliare in palline, che sulla piazza dello spaccio varrà oltre 200 euro. Li nascondeva nel marsupio. D.D.S.