Autocisterna si ribalta. Strada inondata di acido

Un incidente stradale che non ha causato vittime, ma si è trasformato in un dramma per la viabilità provinciale e locale, quello che è si è registrato ieri lungo la Valassina. Con il ribaltamento di una autocisterna di acido cloridrico avvenuto nella rotonda della Strada provinciale 102 che permette di immettersi allo svincolo di Briosco della statale 36. È successo intorno alle 12.30. A un certo punto il conducente del mezzo che trasporta sostanze pericolose, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo. Il mezzo pesante si è adagiato sul fianco destro, rimanendo per metà lungo la sede stradale e in parte fuori. Appena ricevuto l’allarme sul posto si sono precipitati tutti i mezzi di soccorso. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, supportati da diversi automezzi e da specialisti del reparto N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale della Lombardia. L’area dell’incidente è stata subito interdetta al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona e lo è rimasto fino a tarda sera. Si è registrata infatti una fuoriuscita di prodotto che è stata monitorata e contenuta dagli specialisti intervenuti sul posto. Si è atteso quindi l’arrivo di un’altra autocisterna per avviare le operazioni di travaso dell’acido cloridrico. Una volta completate queste operazioni, si è proceduto a raddrizzare e rimuovere il veicolo incidentato.

"Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del veicolo si protrarranno per diverse ore", avevano subito avvisato i vigili del fuoco. E così è stato. Anche la Provincia ha avvisato gli automobilisti attraverso i propri canali: "Traffico paralizzato anche su viabilità locale - il monito dalla Provincia nel pomeriggio, raccomandando massima prudenza -. Al momento un’azienda specializzata incaricata dai Vigili del Fuoco sta intervenendo per svuotare la cisterna. Successivamente si provvederà ad effettuare le analisi sul liquido sversato, a raddrizzare e rimuovere l’autoarticolato e infine a procedere con la pulizia ed eventuale bonifica dell’area. Il tempo stimato dell’intervento è di 8 ore circa". Cioè fino alla mezzanotte. Per una lunghissima giornata che ha creato gravi disagi agli automobilisti.