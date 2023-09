Monza, alla domenica San Fruttuoso resta senza autobus verso il metrò. I percorsi alternativi

"Da domenica 17 settembre le corse del bus z222 non saranno più effettuate alla domenica e nei giorni festivi". E' l'avviso lapidario che compare sul sito di Autoguidovie. Come fa osservare Simone Villa, ex vice sindaco e consigliere di centrodestra, la z222 serve il centro storico, via Cavallotti e San Fruttuoso (quartiere decentrato da Monza, con circa 8000 abitanti), per cui è l'unico collegamento con Sesto Fs e la linea rossa della metropolitana.

"L'avviso appare solo sul sito di Autoguidovie - fa osservare il consigliere - quindi il servizio viene soppresso, senza dare adeguata informazione. Sarebbe interessante conoscere la strategia dietro a provvedimenti che incidono profondamente sulla quotidianità e sulle esigenze di mobilità di tante parti del territorio". "A San Fruttuoso sono tutti inviperiti - fa sapere Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso - Questa linea, molto utilizzata, era già stata pesantemente ridimensionata qualche anno fa. Nei festivi, anche i bus urbani sono ridotti al minimo. Anziché favorire la mobilità sostenibile e i mezzi pubblici, si fa di tutto per spingere all'uso del mezzo privato". Autoguidovie fa sapere che, anzi, tende a incentivare l'uso del mezzo pubblico e che da Monza la linea di forza verso Sesto metropolitana è la z221 che resta attiva anche nei festivi e che parte dal centro, come lo z204 che porta alla metropolitana di Cologno. "Un'azienda trasporti come Autoguidovie - sottolinea il portavoce di Autoguidovie - segue le regole dettate dall'Agenzia della Mobilità che ha imposto di non toccare la z221. Per questo, se occorre togliere organico per le corse festive, è stata scelta la z222, meno utilizzata la domenica e festivi".