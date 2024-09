Auto contro quad a Giussano. Interviene l’elisoccorso. Un ferito grave al Niguarda

Grave incidente stradale ieri mattina all’incrocio fra via Alberto da Giussano e via Piave, con l’intervento dell’elisoccorso in codice rosso.

Coinvolti nel sinistro un’automobile e un quad con una coppia a bordo, che si è ribaltato.

È atterrato anche l’elisoccorso per soccorrere una delle tre persone ferite nell’incidente, che si è verificato sul rettilineo che conduce ad Arosio. Lo scontro tra l’auto, una Fiat Panda e il quad è avvenuto intorno alle 11. Sono stati coinvolti la donna alla guida dell’auto e i due passeggeri - un uomo e una donna - del quad. Sono stati questi ultimi ad avere la peggio, ambedue soccorsi in codice rosso. L’uomo, in particolare, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso a con l’eliambulanza, decollata da Como e atterrata in un campo nei pressi del luogo del sinistro. Sul posto anche due ambulanze della Croce Bianca di Giussano e di Mariano Comense. Ad avere la peggio, gravemente ferito, sarebbe stato proprio il conducente del quad, un 49enne giussanese, caricato sull’eliambulanza diretta all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

La passeggera ha invece riportato una lesione a un arto inferiore ed è stata trasportata in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale, al lavoro anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del grave impatto. Via Alberto da Giussano è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Quindi è stata riaperta.