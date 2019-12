Monza, 28 dicembre 2019 - Trasportava 5 chili di cocaina, nascosti nei sedili dell'auto da ingegnosi meccanismi di sblocco manuale: è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Monza un giovane polacco, residente all'esterno, fermato per un normale controllo in viale Enrico Fermi. Il giovane alla guida di una Volkswagen Passat e appena uscito dal casello dell'autostrada, si è mostrato particolarmente agitato alla richiesta di documenti da parte dei carabinieri che hanno quindi deciso di perquisire l'auto. I militari, hanno così trovato subito nascosti in un sedile 2 kg di cocaina, mentre altri 3 kg di sostanza sono stati trovati in una successiva perquisizione più approfondita della vettura, presso la caserma dei carabinieri. La sostanza, confezionata in diversi pacchetti, era nascosta all'interno dei sedili e occultata da ingegnosi meccanismi a sblocco manuale

