Atletica in festa E il centro diventa pista

Il centro storico come una pista di atletica. È quanto accadrà domenica 28 maggio quando Bovisio Masciago ospiterà la quarta prova su strada del 52° Trofeo Ugo Frigerio, uno dei più importanti appuntamenti della marcia giovanile in Italia. Dietro alla tappa brianzola c’è l’organizzazione della PBM Atletica Leggera Bovisio Masciago. Una tappa, quella di Bovisio, che ha anche il sapore del ricordo con i memorial Vasco Franzolin, pilastro della società, Barbara Santinelli, giovane e talentuosa marciatrice ed Enrico Calderoni, che ha dedicato la sua vita alla marcia. Le gare, seguite passo passo dalla Federazione italiana di atletica leggera, partiranno dalla sede del Comune in piazza Biraghi per snodarsi lungo le vie del centro, con percorsi tra i mille e i cinquemila metri, a seconda delle categorie.

Al termine delle gare i presenti saranno invitati ad una camminata ludico-motoria che si svolgerà sullo stesso percorso di gara, con la collaborazione degli atleti del fitwalking che saranno a disposizione per indicazioni tecniche. Verranno coinvolti anche i più piccoli: alle 16 gli studenti delle scuole elementari e medie avranno la possibilità di scoprire l’atletica leggera nel contesto di “Corri, salta, lancia“. Il trofeo prende il nome dal primo, nonché più giovane, olimpionico di marcia italiano. La memoria dei suoi successi e della giovane età, ha ispirato un gruppo di appassionati che, dopo la sua scomparsa hanno istituito il trofeo per diffondere l’amore per la marcia tra le nuove generazioni. Anche quest’anno, quindi il Trofeo Ugo Frigerio tornerà a colorare e vivacizzare le strade di Bovisio Masciago dove sono attesi un centinaio di giovani agonisti e altrettanti partecipanti per la camminata aperta tutti.

Veronica Todaro