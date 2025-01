Assistenza clienti. Corso per imparare

Al via il corso per addetto assistenza clienti a Milano con inserimento lavorativo a Nova Milanese. Il corso di AKG Italia, completamente gratuito, è destinato a chi è alla ricerca di un percorso formativo che fornisca i principi fondamentali per costruire una relazione e gestione efficace con i clienti. Il corso è aperto esclusivamente a disoccupati/inoccupati che accedono al programma gratuito di inserimento lavorativo Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Il corso di terrà in presenza presso la sede di Maximus a Milano, in via Antonio da Recanate 2, zona Stazione Centrale. Il corso fornisce agli studenti gli elementi chiave per ricercare una professione a contatto e a servizio del pubblico. Il programma del corso comprende un modulo di lingua inglese base, volto a fornire agli studenti gli strumenti per poter gestire clienti provenienti da paesi diversi dall’Italia e soddisfare le esigenze delle situazioni di lavoro uniti; un modulo relativo alle competenze digitali e pacchetto office, pensati per acquisire conoscenze relative al sistema operativo Windows, acquisire abilità base nell’utilizzo di Excel e acquisire competenze nell’utilizzo di Power Point.

Tutti i percorsi di formazione di AKG Italia includono una preparazione mirata al colloquio di lavoro per permettere agli studenti non solo di acquisire le competenze necessarie a svolgere il lavoro desiderato, ma anche di arrivare preparati al momento della selezione e affrontare efficacemente i colloqui. Per informazioni: https://corsidia.org/corsi-di-formazione-gratuiti-per-disoccupati-a-monza-brianza.

Veronica Todaro