Assistente odontoiatrico per studio dentistico

Si ricerca a Vimercate per studio dentistico un assistente studio odontoiatrico – Aso che si occuperà di accoglienza e dimissioni pazienti, gestione agenda e appuntamenti, assistenza alla poltrona, sterilizzazione strumentario, pulizia e riordino. Si offre contratto a tempo indeterminato, part time 24/30 ore. Inviare candidature con cv allegato a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 4SEP2410/10.1.

Struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani con sede a Monza ricerca 4 infermieri per assistere anziani non autosufficienti e disabili fisici durante le visite mediche e le terapie; somministrare cure prescritte dai medici; monitorare stato di salute del paziente e andamento delle cure; analizzare bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente. Si richiede diploma di infermiere professionale o laurea in scienze infermieristiche, esperienza anche minima, disponibilità a lavorare su 3 turni anche festivi e notturni. Si offre contratto a tempo indeterminato full time di 38 ore per 6 giorni alla settimana su 3 turni. Cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 4MAR252.