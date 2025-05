"Assieme a noi suonano anche i detenuti"

Non solo concerti, ma anche l’insegnamento della musica, pure ad allievi particolari. Tra le attività che il Corpo Musicale di Villasanta continuerà a portare avanti c’è il progetto solidale “Ottoni in CC“, partito nel 2024: si tratta di corsi di musica per i detenuti della Casa circondariale di Monza, che hanno visto l’adesione entusiasta delle persone recluse e che proseguiranno per tutto quest’anno.

Questo mese ci sarà un concerto con la partecipazione attiva di alcuni detenuti, accompagnati dai ragazzi della PiùTost Band del CMV e dalla Color Orchestra dell’Istituto Preziosissimo Sangue di Milano.

A settembre, negli spazi aperti all’interno del carcere, ci sarà poi un’altra esibizione con il Corpo Musicale di Villasanta al completo.

Altro pilastro imprescindibile per il CMV sono i corsi di orientamento musicale, che oggi contano su 19 insegnanti, 137 corsi attivi di strumento e canto e 140 allievi. "La nostra visione - spiega il presidente Stefano Trizio - è quella di rendere la banda ’di casa’, un qualcosa di fruibile da chiunque abbia anche solo un’idea di imparare a suonare. Un posto dove venire a suonare - precisa con entusiasmo Trizio - per quelli già capaci e un luogo di aggregazione, per i giovani e non, che vogliono vivere una realtà genuina e cordiale".

F.L.