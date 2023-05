Assi debutta il 5 giugno, "ma il nostro esecutivo arriverà prima"

Convocato per lunedì 5 giugno il nuovo consiglio comunale di Brugherio, dopo l’elezione a sindaco di Roberto Assi (sostenuto da Bpe Benzi Assi, Lega Salvini, Forza Italia e Fratelli d’Italia) uscito con il 58,66% delle preferenze già al primo turno. Il primo consiglio comunale comincerà con le pratiche di rito: la ratifica della compatibilità dei consiglieri, il giuramento del sindaco e l’elezione del presidente del Consiglio e dei due vice. "Abbiamo bisogno di cominciare subito – sottolinea il sindaco Roberto Assi – quindi ho ritenuto di istituire già dalla prima seduta almeno le commissioni permanenti, bilancio, urbanistica, lavori pubblici, scuole e educazione, servizi sociali. Ci sono delle scadenze: a luglio il riequilibrio di bilancio e poi vorremmo apportare delle variazioni agli stanziamenti per sostenere alcuni servizi, a partire dai centri estivi e i servizi per i cittadini fragili e il personale della macchina comunale". I centri estivi comunali lo scorso anno e due anni fa erano stati soppressi, affidando il servizio ai privati con non poche lamentele. Anche gli impiegati comunali si sono spesso rivolti all’opposizione. Quanto alla nuova Giunta, "in teoria dovremmo presentarla il 5, in realtà faremo prima".

Cristina Bertolini