Assalto a Solaro, è polemica. Due spaccate nella notte. Tanti danni ma bottino scarso

Due colpi a breve di stanza di spazio e di tempo, nella notte e in pieno centro: bottino misero ma danni e disagi notevoli per due commercianti a Solaro.

L’altra notte, i ladri hanno messo a segno una spaccata all’edicola cartoleria e hanno tentato di assaltare anche un salone di acconciature, lungo la centralissima via Mazzini.

All’edicola cartoleria “Il quadrifoglio“ è stata spaccata la porta d’ingresso, dopo aver tentato di forzarla con una leva. All’arrivo, poco prima delle 6, il titolare dell’edicola ha trovato le serrande parzialmente sollevate sulle due vetrine e poi i vetri in frantumi sul pavimento.

Il registratore di cassa è stato trovato successivamente nella vicina piazza Libertà, sul retro del negozio, gettata a terra per aprire il cassetto, che è risultato però vuoto.

Molti i danni che sono stati provocati per restare sostanzialmente a mani vuote.

Qualche decina di metri più avanti, sempre in via Mazzini, i ladri hanno tentato di sfondare la porta in vetro di un salone di acconciature, utilizzando un tombino in ghisa asportato dall’ingresso dei Palazzo Biraghi. Ma il vetro in questo caso ha resistito ai colpi e non è andato in frantumi, restando comunque fortemente danneggiato.

Gli episodi sono stati in entrambi i casi prontamente denunciati, e i carabinieri hanno raccolto le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto di strada colpito. Intanto, la sezione cittadina della Lega ha espresso solidarietà ai commercianti colpiti chiedendo una maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione comunale di Solaro sul tema della sicurezza in paese, messa a dura prova da questi episodi.

Gabrile Bassani