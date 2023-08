Arte per il Futuro a Monza: Ancora 100 Cabine Telefoniche Attive

La cabina telefonica, ormai soppiantata dagli smartphone in mano a tutti, è la storia della quotidianità italiana. In molti ricordano le chiamate in un soffio di fiato, fra amori svelati ed emergenze, mentre i gettoni scendevano impietosi. Per tanti ancora oggi è una realtà da non dimenticare. Quelle tuttora attive, e destinate a sparire, in Brianza sono quasi un centinaio, stando alla mappatura di Tim del 30 maggio scorso. Quelle sulle strade sono state quasi tutte rimosse ormai, le ultime superstiti si trovano negli spazi commerciali.

Ce ne sono ancora 6 attive a Seregno, mentre altre 5 sono in rimozione. A Vimercate 4 sono attive, di cui 2 alle Torri Bianche, e altrettante sono in rimozione o sono state appena rimosse. A Brugherio 3 cabine sono ancora in funzione e 2 in rimozione: sono quella in via Volturno 80, salvata su richiesta dei cittadini, e quella in via San Francesco destinata a sparire. E a Monza fioriscono le idee: anche Felice Terrabuio, coideatore insieme all’architetto Luca Acquati del Micro Museo Monza, ipotizza che almeno un paio di cabine possano essere lasciate a disposizione della città per installazioni artistiche temporanee o stabili.

"Si potrebbe fare una CabinArt - immagina -: andrebbe chiusa, lasciandola illuminata, e poi con un Qr code si potrebbe rimandare alla spiegazione". Esempi di strutture urbane dismesse travestibili “ad arte“ si trovano qua e là sul territorio, dalla cabina di comando semaforica ad Arcore alle edicole dismesse: quella di via Manara era stata colorata dai writers prima di essere chiusa. Possibili riutilizzi artistici pure per quelle di via Gottardo, via Manzoni e via Appiani.

C.B.