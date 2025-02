Monza, dall’auto di spacciatori al furto di alcolici: due stranieri arrestati e uno rimpatriato

Monza – Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, la polizia di Monza e della Brianza ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione si è svolta mercoledì scorso in corso Milano, quando gli agenti delle Volanti hanno notato un’auto sospetta con tre uomini a bordo proveniente da via Arosio.

Intuendo movimenti sospetti all’interno del veicolo, i poliziotti hanno deciso di intervenire, fermando l’auto per un controllo. Il passeggero posteriore sinistro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per spaccio e rapina, si è mostrato agitato e ha cercato di eludere l’ispezione. Dopo averlo fatto scendere, gli agenti hanno notato un involucro di cellophane trasparente tra i sedili posteriori, contenente 10,35 grammi di cocaina e un pezzo di hashish del peso di 11,42 grammi.

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno inoltre rinvenuto nella tasca dei pantaloni del giovane la somma di 460 euro in banconote di diverso taglio, riconducibile all’attività di spaccio. Incapace di giustificarne il possesso, il 28enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche un altro passeggero, un cittadino tunisino di 26 anni, è stato accompagnato in Questura per verifiche sulla sua posizione sul territorio italiano. Risultato irregolare, è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano Corelli, in attesa dell’espulsione. Il cittadino marocchino, considerato pericoloso per i suoi precedenti penali, è stato processato per direttissima e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Gli agenti della Polizia hanno anche arrestato successivamente un marocchino di 52 anni con precedenti per rapina e furto, che aveva cercato di fuggire a bordo di un autobus. L'uomo, all'interno del suo zaino, aveva nascosto diverse bottiglie di alcolici del valore di circa 45 euro rubate poco prima in un supermercato. Il 52enne, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato arrestato e per lui è stato disposto l'allontanamento dal territorio nazionale.