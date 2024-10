Cammina in centro a Seregno con un coltello lungo 18 cm e con decine di dosi di droga: arrestato 18enne

Seregno (Monza e Brianza) – Fermato nel centro di Seregno: addosso aveva decine di dosi di marijuana e un coltello a serramanico lungo 18 cm. Il giovane, di soli diciotto anni, è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) per porto abusivo di armi e detenzione di droga.

L’arresto è scattato domenica sera quando il giovane, italiano, è stato fermato nel centro della cittadina brianzola. A casa sua, perquisita successivamente, i militari hanno scoperto una scatola di cartone con dentro quasi due etti di stupefacente, materiale per confezionare le dosi e una pistola softair in metallo, senza tappo rosso. Il Tribunale di Monza ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo.