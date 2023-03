Arianna, sogni a passo di danza "Così ho conquistato Broadway"

di Cristina Bertolini Danza, canto, recitazione e quindi il musical. Ha cercato la sua modalità espressiva da quando era piccola Arianna Stendardo, monzese classe 1998, ballerina, cantante ed attrice di musical in diverse compagnie di New York dove vive da 4 anni. È entrata nel circuito Off-Broadway, il primo passo per entrare a Broadway, collaborando con grandi coreografi come Nathan Trice, Linda Diamond e Sue Samuels, i big della danza moderna e jazz. Arianna a 5 anni si è appassionata alla danza classica, poi ha scoperto il musical con i suoi mille volti tra danza jazz, modern e contemporary, il canto e la recitazione. Durante gli anni della sua formazione artistica Arianna ha avuto la possibilità di studiare in istituzioni come Trinity Laban di Londra e Alonzo King lines a San Francisco. Il suo primo approccio newyorkese è stato uno stage estivo alla prestigiosa Parsons company. Dopo la maturità al liceo linguistico Porta di Monza, Arianna è entrata alla Scuola del Musical (SDM) di Milano, dove si è diplomata nel 2019. New York le era già rimasta nel cuore e perciò ha superato con successo l’audizione per l’accademia di danza moderna Alvin Ailey school, in cui a maggio 2022 ha conseguito...