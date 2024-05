Monza, l’area dismessa rinasce: due palazzi da 7 piani, negozi e parchetti al posto della fabbrica

Monza – L’area industriale dismessa tra via Milazzo, via Manara e via don Giovanni Verità, nel quartiere San Biagio, tra qualche anno sarà una piazza abitata, con attività commerciali e un ampio parco pubblico. Questo è quanto previsto dall’intervento di rigenerazione urbana approvato qualche giorno fa dalla Giunta di Monza per fare fronte all’abbandono di un’ex zona produttiva che da decenni vede i suoi capannoni in disuso e fatiscenti.

Oltre a residenze, parco pubblico (con una riconversione a verde di una parte di aree oggi costruite o pavimentate), piazza, ed esercizi commerciali di vicinato, il progetto prevede anche la realizzazione di un collegamento tra via Manara e la ciclabile che costeggia il canale Villoresi, la risistemazione di porzioni delle strade limitrofe, in particolare di via Manara, e nuovi parcheggi in via Milazzo. A livello residenziale verranno realizzati due nuovi edifici, con un’altezza di massimo 7 piani fuori terra, e struttura “a gradoni“ in modo da contenerne l’impatto paesaggistico e non limitare l’esposizione alla luce delle case circostanti. L’attraversamento dell’area tra i due edifici avverrà grazie a un percorso pedonale circondato da verde e una piazza, sul lato di via Manara. Al piano terra le aree porticate saranno adibite a scopo commerciale e per esercizi di vicinato, con servizi per i residenti e il quartiere. Il parco pubblico sarà di un migliaio di metri quadri, e altre aree verdi di più di 1.300 metri quadri sorgeranno nelle adiacenze. Il parco partendo dalla piazza su via Manara, collegherà quest’ultima al canale Villoresi tramite percorsi pedonali. L’intera area sarà a uso pubblico, recintata e dotata di diversi accessi, con apertura solo in orari diurni. Nell’ampio spazio verde troveranno dimora alberi e arbusti prevalentemente autoctoni, così da creare un ambiente idoneo agli insetti impollinatori e alla nidificazione delle specie animali un tempo presenti.

La piazza sarà pavimentata con lastre di calcestruzzo effetto pietra. A ridosso del margine lungo la via Manara saranno installate alcune strutture schermanti a forma di ombrello e aiuole a verde dotate di sedute. Oltre alla riqualificazione dell’area, l’intervento mira a portare nella zona – prevalentemente residenziale – esercizi commerciali di vicinato, a cui sono destinati rispettivamente 650 e 150 metri quadri lungo l’area porticata. L’intervento prevede infine una nuova fermata per gli autobus in via Manara. Il tempo d’esecuzione delle opere sarà di circa quattro anni.