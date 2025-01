Arcore, due minorenni arrestati dai carabinieri per rapina sul treno

Arcore (Monza Brianza), 29 gennaio 2025 - Hanno strattonato e bloccato un 21enne sul convoglio proveniente da Ponte San Pietro nella Bergamasca e diretto a Milano Porta Garibaldi per rapinargli le cuffie auricolari bluetooth.

Ma la vittima ha avvertito il capotreno ed è scattato l'allarme ai carabinieri, che alla stazione ferroviaria di Arcore hanno arrestato due marocchini minorenni e pure un 23enne tunisino, senza fissa dimora, trovato in possesso di 5 panetti di hashish. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza e della Stazione Carabinieri di Biassono hanno fatto scattare le manette ad un 15enne e un 14enne, residenti rispettivamente in provincia di Lecco e di Lodi, con l'accusa di rapina in concorso.

E' successo verso le 19 dello scorso lunedì. Il treno in transito era stato fermato con le porte chiuse. Una volta saliti a bordo, i carabinieri hanno immediatamente rintracciato ed identificato gli autori della rapina, trovati in possesso della refurtiva, che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Nel corso delle operazioni, nei confronti dei due minorenni, già noti alle forze dell’ordine, sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un'altra rapina, avvenuta poche ore prima con analoghe modalità e sempre a bordo di un treno. In particolare un passeggero 14enne in viaggio lungo la tratta Sesto San Giovanni - Monza, era stato percosso e rapinato delle cuffie auricolari. Per questo episodio i due sono stati denunciati.

Durante l’intervento sul treno ad Arcore i militari hanno poi notato un ragazzo con atteggiamenti sospetti e l'hanno controllato, trovandolo in possesso di 5 panetti di hashish, avvolti nel cellophane e di un coltello a scatto. La droga è stata sequestrata e il tunisino è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente e denunciato per porto abusivo di armi.