Apre il cantiere più faticoso. Il ponte del Colleoni va sul sicuro

Lavori sul ponte del Colleoni per sei mesi, una corsia chiusa e disagi in vista: 600mila euro dalla Regione per il risanamento del viadotto che porta al quartiere degli affari ad Agrate con più di 200 aziende e oltre 2mila addetti. Si comincia domani.

"È una manutenzione strutturale - dice il sindaco Simone Sironi -. Iniziamo nel periodo vacanziero, luglio e agosto, un avvio soft prima che il traffico torni alla normalità. Contiamo sul fatto che i problemi siano contenuti. Agli automobilisti chiediamo un po’ di pazienza".

Sarà il Comune a portare a termine l’opera, "ma paga il Pirellone", il cantiere appartiene al piano ponti sicuri che in Brianza è sempre stato puntuale, ma che dopo la tragedia del Morandi, a Genova, è considerato una priorità assoluta. Inevitabili le modifiche alla circolazione, per ora sono un paio le misure adottate: riduzione delle corsie di marcia da due a una sulla Provinciale 13 Monza-Melzo in entrambe le direzioni e senso unico alternato sul cavalcavia con semaforo volante. "L’accesso agli uffici sarà garantito - chiarisce Sironi - abbiamo evitato di impedire completamente il transito sul viadotto, che scatterà solo se strettamente necessario e con ampio preavviso". A questo grosso cantiere per cinque giorni, dal 22 al 26 luglio, se ne sovrapporrà un altro alla rotonda fra via Lecco, asse principale della citta, e via Kennedy. L’intervento di asfaltatura ha spinto l’amministrazione a chiudere il rondò in serata e di notte, dalle 20 alle 6, il tempo che servirà agli operai per rimettere a nuovo la rotatoria. Quattro i percorsi alternativi possibili per raggiungere Vimercate (da via Stelvio a via Dante Alighieri e viceversa) e Concorezzo (da via La Malfa a via Agrate) indicati nel dettaglio nelle planimetrie disponibili sul sito municipale. Costo: 60mila euro, investiti direttamente dalla Giunta "sempre in chiave di sicurezza. Se per il ponte rimediamo all’usura di più di 4mila passaggi al giorno e all’inevitabile decadimento che ne deriva, lo stesso concetto vale per la rotonda.

La scia di sangue sulle strade si ferma anche tenendo in ordine il sistema viabilistico. Segnaletica e asfalti di ultima generazione contribuiscono a salvare la vita".