Apl testa le ambizioni col Seregno redivivo

Sarà un fine settimana all’insegna dei derby nel campionato di Serie C di basket. Le quattro esponenti della spedizione brianzola si sfidano all’interno del programma della nona giornata del girone D che prevede anche lo scontro al vertice tra la capolista Cermenate e l’inseguitrice Pallacanestro Milano, battuta settimana scorsa dalla Galvi Lissone che nonostante le tantissime assenze per infortuni sta tenendo botta molta bene e a quota 10 in classifica è lì a stretto contatto delle migliori. Ma domani sera alle 18 al PalaSomaschini dovrà fare grossa attenzione alla matricola Basket Seregno che dopo un periodo di “apprendistato“ ha infilato due vittorie di fila che la rilanciano nei bassifondi della graduatoria. Le prime però a scendere in campo saranno a Busnago la Fortitudo e la Eco Peg Varedo. La palla a due è prevista oggi alle 18.30.

Ro.San.