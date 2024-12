Apa ConfArtigianato: storie di artigiani tra tradizione e innovazione in Lombardia

Dai parrucchieri ai falegnami e meccanici. Sono tante le aziende aderenti a Apa ConfArtigianato nate dalla preparazione e tenacia di un singolo imprenditore oppure da tradizioni familiari.

Ermes Pozzi è un parrucchiere che ha aperto la sua attività "nel 1974, dopo aver seguito un corso per parrucchieri – racconta –. Sono diventato titolare della mia bottega a Monza, città che ha saputo accogliermi da quando mi sono trasferito con la famiglia. Da allora, nemmeno la qualifica di pensionato mi basta per tirare giù la saracinesca: ho ancora intenzione di esercitare il mestiere di barbiere".

Mentre è la creatività l’ingrediente principale dell’attività di Gianluigi Galbiati e della sua GalbiaFlex. "La nostra attività di falegnameria a Cornate d’Adda – racconta – si tramanda di padre in figlio dal 1844. Da allora siamo iscritti alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato. Siamo partiti da un piccolo locale in cui nel passato si riparavano mastelli, si preparavano gambe nuove per tavoli rovinati e si realizzavano cofani su misura. Dal secondo dopoguerra in poi l’attività si è ampliata e specializzata soprattutto nella produzione di porte".

Sergio Tanzi, invece, è un imbianchino e decoratore di Triuggio. A 15 anni ha cominciato a lavorare, imparando il mestiere. Poi, dopo l’apprendistato, è diventato operaio e artigiano: "Ho sempre amato il lavoro, mi ha dato sempre grandi soddisfazioni. Dopo qualche anno da artigiano, ho assunto come apprendisti cinque ragazzi: due di questi, a loro volta, sono diventati artigiani".

La Pagani Sergio nasce nel 1973. "Da sempre – spiega l’imprenditore – siamo specializzati in impianti elettrici ed elettronici, civili e industriali". Dal 1999 i figli, Lorenzo e Marco, entrano a far parte dell’azienda, per proseguire fino ad oggi, portando avanti l’attività a Muggiò.

Mentre Clemente Formenti ha cominciato l’attività in qualità di artigiano autoriparatore a Cesano Maderno il 17 luglio 1973. Precedentemente era operaio all’Autobianchi di Milano. "Nel 1976 – ricorda – sono diventato officina autorizzata Lancia, fino al 2002. Ho ricevuto diversi attestati di merito e professionalità dalla casa madre. Sono anche stato officina elettronica Magneti Marelli per diversi anni. Un ringraziamento particolare va a tutti i miei ex dipendenti, che mi hanno sempre aiutato a crescere".

ADB Animisteria della Brianza Snc, fu fondata alla fine degli anni ‘50 da Gerolamo Nova, a Camparada, come azienda a conduzione famigliare. Da tre generazioni opera nel settore metalmeccanico per la produzione di anime e dischi ventilati per fonderie, particolarmente utilizzati nel settore dell’automotive e dei motori. ADB è diventata nel tempo una delle aziende leader in quest’ambito. Oggi i titolari sono Diego e Oscar Tami.

Parla con emozione della sua tipografia Natale Valli. "La mia tipografia nata nel 1974 a Besana Brianza – racconta Valli – è un’eredità di passione e maestria artigianale: mi sono dedicato con dedizione alla stampa fin dai primi giorni. Nel corso degli anni, ho anche collaborato con altri dipendenti. Oggi continuo a portare avanti questa attività, creando prodotti di massima qualità".

OBL di Marco Lissoni, di Seregno, è invece una carpenteria metallica, specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di impianti di aspirazione d’aria per cucine, ristoranti, comunità e laboratori. Realizza sistemi per il trattamento e il riciclo dell’aria; installa canne fumarie per condomini e officine.