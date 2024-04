Anziana si perde alla stazione di Monza, gli agenti della polizia locale la accompagnano a casa della nipote

Monza, 18 aprile 2024 – La nonnina si aggira sperduta. Scruta i cartelli, guarda le persone che passano, ma nulla le pare familiare, nulla la aiuta a capire dove andare e cosa fare. È partita qualche ora prima dalla sua città, Saronno, nel Varesotto, ma sa soltanto che vuole andare a Monza, a trovare quella nipote che le manca tanto, solo che adesso tutti i suoi pensieri si confondono e non rammenta più come fare.

Per sua fortuna, sulla sua strada si imbatte in una pattuglia della polizia locale di Monza. E i vigili sono buoni e comprensivi con la nonnina, che ha 90 anni. Comincia così la storia a lieto fine andata in scena ieri alla stazione ferroviaria di Monza. Con due agenti che hanno soccorso una persona in stato confusionale. Nell'ambito di un servizio di presidio del piazzale della stazione, gli agenti hanno infatti notato la persona anziana che si aggirava in palese difficoltà. La signora, di circa novant'anni, era partita dalla “sua” Saronno per recarsi dalla nipote residente a Monza, ma non ricordava più indirizzo, telefono e altro che potesse aiutarla La signora è stata accompagnata in Comando dagli agenti e rassicurata e, dopo una ricerca nei portali degli uffici comunali, è stata rintracciata la nipote. Epilogo? Sono stati gli stessi agenti della polizia locale a quel punto ad accompagnare la donna a casa della nipote.