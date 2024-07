Chi è Angela Schiatti, la cantante che accusa Morgan di stalking

Monza – "Mi sono sentita e mi sento molto sola e abbandonata dalle istituzioni. Questa mia è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia, che cerca di difendersi e tutelare la propria dignità e che non dovrebbe mai essere lasciata sola”. Angelica Schiatti è la donna che ha accusato Morgan di stalking, portandolo in tribunale ma non riuscendo – a distanza di quattro anni dalla denuncia – ad avere una sentenza. Ma non è solo questo, anzi. Prima di finire in un incubo fatto di messaggi volgari, minacce e revenge porn, aveva cercato di avviare una carriera da cantautrice.

Originaria di Monza, nata nel 1989, nel 2012 arriva alle finali di Area Sanremo senza però ottenere l'accesso al festival di Sanremo. Nel 2013 fonda insieme all'ex chitarrista de Le Vibrazioni Stefano Verderi il gruppo Santa Margaret, del quale è anche frontwoman. Dopo aver lasciato la band tra il 2016 e il 2017, intraprende la carriera da solista, collaborando nel 2018 con Ermal Meta e pubblicando il singolo “I giocatori”, che anticipa – nel 2019 – l’uscita del suo primo album “Quando finisce la festa”, dal quale viene estratto “Vecchia novità”. L’accoglienza è ottima e lei finisce per calcare anche i palchi di alcuni festival, tra cui MI AMI 2019, Home Festival e Zoo Music Fest.

Nel 2020 pubblica i singoli “C’est Fantastique”, “Il momento giusto” e “L’ultimo bicchiere”, che anticipano la pubblicazione, a febbraio 2021, dell’album “Storie di un appuntamento” (Carosello Records). I brani estratti “De Niro” e “Karma” vengono inseriti nella serie “Guida Astrologica per cuori infranti” (Netflix) e nel film “Ancora più Bello”. A metà 2023 pubblica il singolo Milano mediterranee e si esibisce al Mi Ami Festival. L'8 marzo 2024 pubblica il terzo album Sconosciuti superstar.

Da quattro anni, Angelica è fidanzata con il cantautore Calcutta, i due convivono a Bologna e condividono anche il nuovo progetto musicale di lei. Con il fidanzato, come detto, è finita nell’incubo. Un incubo per uscire dal quale vorrebbe arrivare a una sentenza, senza accettare le diverse proposte di bonario componimento avanzate dai legali di Morgan. Ultimamente le hanno offerto un assegno di 15mila euro, molto distante dalla somma richiesta con la costituzione di parte civile, 150 mila euro.