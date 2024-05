Andata e ritorno dalla Preistoria. Il tesoro di Filippo, re dei fossili

"Ammoniti, Nautilus, Megalodonti, Coralli: possono sembrare semplici pietre, ma in realtà sono esemplari di fossili che alle spalle hanno una storia di circa 150 milioni di anni". Filippo Marelli (nella foto), anni 75 e un passato da manager in una multinazionale e poi da consulente finanziario prima di raggiungere la pensione, è orgoglioso della sua collezione. Seicento fossili che ha raccolto lui stesso, circa cinquant’anni fa, durante le sue escursioni sul Monte Baldo, in Trentino. Filippo Marelli è il re dei fossili. Orgoglioso, ma non geloso. Tanto che 350 “pezzi“ li ha voluti donare al Comune e sono esposti in un piano della Casa delle Associazioni. Lì, periodicamente, arrivano le scolaresche per scoprire una parte delle nostre origini. E Marelli è coinvolto in prima persona, per raccontare la storia di ogni fossile: "La curiosità e l’interesse dei ragazzi è naturalmente straordinario". Dopo 44 anni di lavoro, "adesso posso dedicarmi alle passioni che avevo dovuto necessariamente trascurare – racconta Marelli –. Sono appassionato di natura in tutte le sue forme, animali, piante, fossili. Amo viaggiare per scoprire luoghi poco noti e culture diverse dalla nostra. Ma soprattutto penso sia essenziale anche dedicare tempo e impegno ai nostri ragazzi. Hanno davanti un futuro non facile, pieno di opportunità, ma anche di avversità. Vanno quindi aiutati il più possibile in questo loro lungo viaggio di crescita".

Per questo Filippo Marelli ha deciso di sostenere ogni anno venti borse di studio da assegnare ad altrettanti ragazzi delle scuole medie e professionali di Meda (Anna Frank, Traversi, Istituto Milani e Terragni), premiandoli per il buon andamento scolastico, il comportamento esemplare e l’impegno “oltre i libri“ a scuola e nella società, "valori essenziali per una crescita positiva dei nostri giovani", la convinzione di Marelli. Ecco le date delle cerimonie di consegna delle borse di studio nelle scuole del territorio: Istituto superiore Terragni il 22 maggio; Traversi il 28 maggio; Istituto Milani il 6 giugno; Anna Frank l’8 giugno.